Определи жанр рассказа Подкидыш
Литература
Определи жанр рассказа Подкидыш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанр: ______________Сказка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
1)Назовите основные железы внутренней секреции и вырабатываемые ими гормоны. 2) Cделайте предположение, к каким негативным последствиям может при...
Химия
Яку масу йукрової тростини потрібно використати щоб отримати 50кг молочної кислоти якщо масова частка сахарози в цукровій тростині становить 25%
Русский язык
Раскройте скобки. Над причастиями надпишите (прич.), над прилагательными (прил.). Девочка взволнова(н,нн)а; сестра взволнова(н,нн)а последними со...
Обществознание