В одном мешке в 2 раза меньше крупы, чем во втором. Если из второго мешка пересыпать в первый 5 кг крупы, а затем из первого отсыпать 2 кг, то крупы в обоих мешках будет поровну. Сколько крупы в каждом мешке? Распишите, плиз

Гость: Гость:

Пусть х - количество крупы в первом мешке. Тогда 2х - количество крупы во втором мешке. 2х-5 - стало крупы во втором после пересыпки 5 кг из второго мешка в первый. х+5 - стало крупы в первом после пересыпки 5 кг из второго мешка в первый. (х+5)-2 - осталось крупы в первом мешке после отсыпки из него 2 кг. Уравнение: (х + 5) - 2 = 2х - 5 х + 5 - 2 = 2х - 5 2х - х = 5 - 2 + 5 х = 8 кг крупы было в первом мешке вначале. 2 = 2•8 = 16 кг крупы было во втором мешке вначале. Ответ: 8 кг, 16 кг. Проверка: 1) 16-5= 11 кг стало во втором мешке. 2) 8+5= 13 кг стало в первом мешке. 3) 13-2=11 кг осталось в первом мешке. 4) 11 кг = 11 кг - стало поповну.