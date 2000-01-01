Синий туман. Снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет. из первых двух строчек выпиши прилагательные образуй от основ существительных Разбери их по сост...

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Синий туман. Снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет. из первых двух строчек выпиши прилагательные образуй от основ существительных Разбери их по составу запиши существительные из 3-ей строчки в начальной форме укажи цифрой их склонение образуй их письменно от основ этих слов прилагательные с помощью суффикса н. Пожалуйста помогите.

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