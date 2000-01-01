Синий туман. Снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет. из первых двух строчек выпиши прилагательные образуй от основ существительных Разбери их по сост...
Русский язык
Синий туман. Снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет. из первых двух строчек выпиши прилагательные образуй от основ существительных Разбери их по составу запиши существительные из 3-ей строчки в начальной форме укажи цифрой их склонение образуй их письменно от основ этих слов прилагательные с помощью суффикса н. Пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тонкий, лимонный, лунный, тихою- выделенное корень, не выделенное окончание. -н- суффикслето 2 летнийне совсем понятно: "образуй от основ существительных" и "образуй их письменно от основ этих слов прилагательные с помощью суффикса н"
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