Синоним к слову контекст:область или позиция? еще варианты окружение и высказывание
Русский язык
Синоним к слову контекст:область или позиция? еще варианты окружение и высказывание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы к слову "контекст": окружение, среда, фон. Можно сказать - область, но контекстная!
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