Синоніми до дієслів дбати, берегти.

Українська мова
Синоніми до дієслів дбати, берегти.
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Гость:
Охороняти,піклуватися
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