Заполни краткую запись реально возможными недостоющими данными в первый день -? п??ошли туристы.во второй день -20 км прошли.в третий день -?.всего -?.

Математика
Заполни краткую запись реально возможными недостоющими данными в первый день -? п??ошли туристы.во второй день -20 км прошли.в третий день -?.всего -?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тут надо просто придумать свою задачу, то вот: 1.В первый день-15км 2. Во второй день-20 км 3. В третий-10 4. Всего за весь поход:15+20+10=45км
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