Как ты понимаешь старинное выражение, , Хозяйка угожестью всех затмила

Окружающий мир
Как ты понимаешь старинное выражение, , Хозяйка угожестью всех затмила
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяйка так старалась для гостей,так ухаживала за всеми,что все остались очень довольны и благодарны ей.
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