Решите пожалуйста легкцю задачу
Геометрия
Решите пожалуйста легкцю задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 сантиметров, потому что это катет против угла в 30 градусов
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