2/3 неизвестного числа на 18 больше чем 50% этого числа.Найдите неизвестное число.
Математика
2/3 неизвестного числа на 18 больше чем 50% этого числа.Найдите неизвестное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-число, 2/3х=50%*х+18, 2/3х=0,5х+18, 2/3х-0,5х=18, дальше решай))
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