Когда в России начали правитьцари из рода Романовых? Дата скажите пожалуйста.

Окружающий мир
Когда в России начали правитьцари из рода Романовых? Дата скажите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Федорович Романов (12 июля 1596—13 июля 1645) — первый русский царь из династии Романовых (правил с 24 марта 1613 года).
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