Когда в России начали правитьцари из рода Романовых? Дата скажите пожалуйста.
Окружающий мир
Когда в России начали правитьцари из рода Романовых? Дата скажите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Федорович Романов (12 июля 1596—13 июля 1645) — первый русский царь из династии Романовых (правил с 24 марта 1613 года).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Я учусь в 1 классе и наверно буду писать с ошибками но подскажите пожалуйста чаща или чящя? если есть ошибки исправьте.
Математика
Из x метров ткани сшили 6 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 метра ткани, сколько метров ткани осталось?