Какие числа можно прибавить к числу 70 что бы вего записи изменилась цифра только в разряде десятков?

Математика
Какие числа можно прибавить к числу 70 что бы вего записи изменилась цифра только в разряде десятков?
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