Какие числа можно прибавить к числу 70 что бы вего записи изменилась цифра только в разряде десятков?
Математика
Какие числа можно прибавить к числу 70 что бы вего записи изменилась цифра только в разряде десятков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 20 30...вот и ответ изи всего их 9
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