Что может стать причиной возникновения экстремистских побуждений и действий обж
Окружающий мир
Что может стать причиной возникновения экстремистских побуждений и действий обж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо отметить, что одной из причин возникновения экстремистских побуждений и действий может стать социальная несправедливость, возникшая в обществе, которая выражается в снижении качества и уровня жизни граждан, снижении уровня защищённости их жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз и их воздействий. Всё это может привести к тяжёлым последствиям, создавая повышенную напряжённость в обществе. При этом важно видеть, что экстремистская деятельность не только не может улучшить жизнь граждан, но, напротив, может стать основой для крайней формы экстремизма, которой является терроризм.
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