Что может стать причиной возникновения экстремистских побуждений и действий обж

Окружающий мир
Что может стать причиной возникновения экстремистских побуждений и действий обж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо отметить, что одной из причин возникновения экстремистских побуждений и действий может стать социаль­ная несправедливость, возникшая в обществе, которая выража­ется в снижении качества и уровня жизни граждан, снижении уровня защищённости их жизненно важных интересов от внут­ренних и внешних угроз и их воздействий. Всё это может при­вести к тяжёлым последствиям, создавая повышенную напря­жённость в обществе. При этом важно видеть, что экстремист­ская деятельность не только не может улучшить жизнь граждан, но, напротив, может стать основой для крайней фор­мы экстремизма, которой является терроризм.
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