Точного совпадения с «Каждый аспирант кафедры "Информационные системы" изучает т??лько один из трех языков: английский, немецкий или французский. французский язык изучают только пять аспирантов. Информационный объем сообщения "...

Информатика

Точного совпадения с «Каждый аспирант кафедры "Информационные системы" изучает т??лько один из трех языков: английский, немецкий или французский. французский язык изучают только пять аспирантов. Информационный объем сообщения "Аспирант Петров изучает только английский язык" равен 2 битам. Количество информации содержащееся в сообщении "Аспирант Иванов не изучает немецкий язык" равно (4-2Log3 по основанию 2)бит. Чему равно количество аспирантов кафедры, с которыми может общаться иностранный студент? (решение по формуле Хартли)

Автор: Гость