Почему ленин называл новую экономическую политику " отступлением назад", а соврем??нный историк " зигзагом в четко намеченном партией пути?" Согласны ли вы. с подобной оценкой НЭПа?

История
Почему ленин называл новую экономическую политику " отступлением назад", а соврем??нный историк " зигзагом в четко намеченном партией пути?" Согласны ли вы. с подобной оценкой НЭПа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он основывался на мнении его приближенных ситхах которые в свою очередь пытались руками Ленина захватить всласть в мире и погубить государство под названием Германия.
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