В чём отличие западных склонов урала от восточных
География
В чём отличие западных склонов урала от восточных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западный склон более пологий ,высоты снижаются постепенно ,уступами,а восточный склон слишком круто обрывается в сторону Западно-Сибирской низмености
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