Рассказ Ангелочек написать продолжение

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Рассказ про ангелов. Зимой ангелы всегда стучатся, перед тем, как войти в окно. Они тщательно вытирают ноги на подоконнике, вешают пальто на оконный шпингалет и ставят сапожки под батарею. Ангелы любят сидеть рядком на диване, толкаться, хихикать, грызть печенья или сухарики и рассматривать картинки в книжках. А ты в это время, если тебе уж совсем нечего делать, можешь заштопать им шерстяные носочки. У ангелов они тоже протираются на пятках. Спасибо тебе не скажут. Просто широко улыбнутся, натягивая заштопанный носочек. А потом при встрече тебе будут демонстрировать заштопанную пятку, смешно подпрыгивая на одной ноге и улыбаясь. Ангелы приходят по вечерам, дуя на замерзшие пальчики и очень радуются большой кружке горячего чая – еще бы, ведь им весь день пришлось лепить снежинки к завтрашнему снегопаду.. Иногда бывает так, что задремлешь в кресле, проснешься – а их уже нет. Окно тщательно закрыто, лужа воды, натекшей от сапожек, аккуратно вытерта, кружки стоят в раковине, а все книжки с картинками стоят на полке. Еще бы. Ведь они ангелы.. Летом еще интереснее. Ведь летом столько забот! Вытряхнуть тучки от пыли, открыть глаза одуванчикам и самое главное – раскрасить бабочек. Бабочками занимаются лишь самые маленькие ангелы. Бабочки у них вместо человеческих книжек-раскрасок. Ангелы раскрашивают их крошечными кисточками, а бабочки тихонько хихикают – им щекотно.. Летом стоит только открыть окно – и они уже тут как тут. Сидят на подоконнике, протягивают тебе ромашки и счастливый четырехлепестковый клевер, болтают ногами, свесив их наружу и гладят воробушков, посадив их себе на колени. Воробьи прижмуриваются и разве что не мурлыкают.. Ангелы помогают траве расти, поддергивая травинки вверх, пальцем расколупывают почки, чтобы листики поскорее увидели свет, и насыпают пыльцу в цветы. Только вчера видела, как мимо окна пролетал смешной маленький ангел, весь перемазанный в пыльце. Он чихал так, что у него даже веснушки подпрыгивали.. Сейчас дождь. Окно открыто. На соседней крыше сидит взъерошенная ворона. А рядом стоит очень серьезный ангел в дождевике и резиновых сапожках и держит над ней зонтик. Отсюда не очень хорошо видно, но мне кажется, что ворона улыбается...