Из x метров ткани сшили 6 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 метра ткани, сколько метров ткани осталось?

Математика

Из x метров ткани сшили 6 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 метра ткани, сколько метров ткани осталось?

Автор: Гость