Из x метров ткани сшили 6 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 метра ткани, сколько метров ткани осталось?
Математика
Из x метров ткани сшили 6 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 метра ткани, сколько метров ткани осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-3*6=х-18 метров ткани осталось
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