Решить задания которые сверху,буду благодарен если будут обьяснения
Алгебра
Решить задания которые сверху,буду благодарен если будут обьяснения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2 (√a-√b)(√a+√b)/√(ab)(√a+√b)=(√a-√b)/√(ab) 3 a)8x³=1 x³=1/8 x=1/2 b){3x-2≥0⇒3x≥2⇒x≥2/3 {4-x≥0⇒x≤4 x∈[2/3;4] 3x-2=((4-x)² 3x-2=16-8x+x² x²-11x+18=0 x1+x2=11 U x1*x2=18 x1=2 x2=9 не удов усл 4 (√x-√y)9√x+√y)=8 √x-√y=2 √x+√y=8:2=4 прибавим 2 последних 2√x=6 √x=3 x=9 √y=4-3=1 y=1 Ответ (9;1)
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