Я учусь в 1 классе и наверно буду писать с ошибками но подскажите пожалуйста чаща или чящя? если есть ошибки исправьте.
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Я учусь в 1 классе и наверно буду писать с ошибками но подскажите пожалуйста чаща или чящя? если есть ошибки исправьте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаща пишется с буквой А
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