Я учусь в 1 классе и наверно буду писать с ошибками но подскажите пожалуйста чаща или чящя? если есть ошибки исправьте.

Русский язык

Я учусь в 1 классе и наверно буду писать с ошибками но подскажите пожалуйста чаща или чящя? если есть ошибки исправьте.

Автор: Гость