Докажите ,что произведение любых трёх последовательных чисел делится на 6. Спасиб??!

Алгебра
Докажите ,что произведение любых трёх последовательных чисел делится на 6. Спасиб??!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Указание: Среди этих трех чисел есть хотя бы одно четное число и одно число, делящееся на 3.
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