Две серые крысы были скрещены с белым самцом. В потомстве первоц самки - 7 серых детенышей, а в потомстве второй - 6 белых и 4 серых. Какой цвет шерсти доминирует? запишите оба скрещивания

Биология
Две серые крысы были скрещены с белым самцом. В потомстве первоц самки - 7 серых детенышей, а в потомстве второй - 6 белых и 4 серых. Какой цвет шерсти доминирует? запишите оба скрещивания
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый он проявляется у детёнышей
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