Две серые крысы были скрещены с белым самцом. В потомстве первоц самки - 7 серых детенышей, а в потомстве второй - 6 белых и 4 серых. Какой цвет шерсти доминирует? запишите оба скрещивания

Биология

Две серые крысы были скрещены с белым самцом. В потомстве первоц самки - 7 серых детенышей, а в потомстве второй - 6 белых и 4 серых. Какой цвет шерсти доминирует? запишите оба скрещивания

Автор: Гость