Помогите придумать 5 предложений по теме повелительное наклонение очень срочно
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Помогите придумать 5 предложений по теме повелительное наклонение очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
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Open the door. Close the window. Go to the blackboard. Put it down. Send Ann five pens Meet me
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