Синонимы к словам-товарищ,метель, рисунок, ветер!!!ПЛИЗ(

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Синонимы к словам-товарищ,метель, рисунок, ветер!!!ПЛИЗ(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Товарищ - сверстник, друг, коллега , собеседник. Метель - ветер , метелица , вьюга , пурга. Рисунок - изображение Ветер - буран , вихрь , бриз.
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