Синонимы к слову красота

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Синонимы к слову красота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красота - симпатичный, милый
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