Скажите что это не так He has got a white dog.

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Скажите что это не так He has got a white dog.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все так, вроде бы....
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