Скажите есть ли какой нибудь лёгкий способ по решению задач на проценты. ЗАВТРА У НАС САМОСТОЯЛКА А Я НИЧЕГО В НИХ НЕ ПОНИМАЮ
Математика
Скажите есть ли какой нибудь лёгкий способ по решению задач на проценты. ЗАВТРА У НАС САМОСТОЯЛКА А Я НИЧЕГО В НИХ НЕ ПОНИМАЮ
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите на английский язык. Определите видовременную форму глагола в страдательном залоге 1. Tables are usually made of wood. 2. The article w...
Геометрия
В треугольнике DBC проведена биссектриса DK. Определите углы треугольника DBC, если у??ол BDK=35, угол BKD=48
Геометрия