Скажите есть ли какой нибудь лёгкий способ по решению задач на проценты. ЗАВТРА У НАС САМОСТОЯЛКА А Я НИЧЕГО В НИХ НЕ ПОНИМАЮ

Математика

Скажите есть ли какой нибудь лёгкий способ по решению задач на проценты. ЗАВТРА У НАС САМОСТОЯЛКА А Я НИЧЕГО В НИХ НЕ ПОНИМАЮ

Автор: Гость