Скажите годы основания городов Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Переславль Залесский и годы первого упоминания этих городов

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Город Владимир основан в 1108 году, первое упоминание о нём в летописи относится к 988 году; город Суздаль основан в 1024 году, первое историческое упоминание об этом городе относится к 1024 году; город Ростов Великий основан в 862 году, Первое упоминание встречается в «Повести временных лет» уже в 862 году; город Переславль Залесский основан в 1152 году, первые упоминания о нем встречаются в 1152 году.