Скажите какие старые слова а какие новые;лепёшка,грустный,вдруг,очень,лётчик,возчик,грач,курица,луноход,космодром,ненастье,пылесос,кустарник,впереди,маршрутка
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Скажите какие старые слова а какие новые;лепёшка,грустный,вдруг,очень,лётчик,возчик,грач,курица,луноход,космодром,ненастье,пылесос,кустарник,впереди,маршрутка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луноход.космодром,маршрутка,пылесос, летчик.- новые на счет летчика не уверен
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