Упростите вырожение и найдите его значение при:315 -p+185при p=148;213
Математика
Упростите вырожение и найдите его значение при:315 -p+185при p=148;213
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если р=148, то 315-р+185= 315-148+185=167+185=352если р=213, то 315-р+185= 315-213+185=528+185=713
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