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X-16+8=27 решить уравнение
Математика
X-16+8=27 решить уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-16+8=27 x=27-8+16 x=35
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