Скажите ответ,пожалуйста

Гость: Гость:

треуг.авс = угол а +угол в+угол с находим треуг.авс . так чтобы нкайти угол а и с нужно 180(сума углов треуг)-угол в= 180-90=90 . 90-это сумма углов а и с . угол а = 45 и с =45. чтобы найти угол а в треугольнике амс нужно 45 /2 (т.к. бисектриса делит угол пополам) =22.5 и угол с тоже равно 22.5 .Треугол.амс= 180-(угол а + угол с)= 180 - (22.5+22.5)=180-45= 135.вот!