Скажите пожалуйста какая самая высокая гора в россии кроме эльбурс 1)саяны 2)алтай 3)кавказские горы 4) уральские горы
География
Скажите пожалуйста какая самая высокая гора в россии кроме эльбурс 1)саяны 2)алтай 3)кавказские горы 4) уральские горы
Ответ(ы):
Гость:
На Кавказе есть гора Дыхтау
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