Скажите пожалуйста какая самая высокая гора в россии кроме эльбурс 1)саяны 2)алтай 3)кавказские горы 4) уральские горы

География

Скажите пожалуйста какая самая высокая гора в россии кроме эльбурс 1)саяны 2)алтай 3)кавказские горы 4) уральские горы

Автор: Гость