Скажите пожалуйста, основы этих предложений( подлежащие и сказуемое). 1) Из-за тог??, что мост рухнул в результате ужасного землетрясения, на другой берег пришлось добираться вплавь. 2) В честь праздника в парке решили устро...
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Скажите пожалуйста, основы этих предложений( подлежащие и сказуемое). 1) Из-за тог??, что мост рухнул в результате ужасного землетрясения, на другой берег пришлось добираться вплавь. 2) В честь праздника в парке решили устроить иллюминацию. 3) Старинные полотна было решено отправить на реставрацию. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пришлось добираться - сказуемое 2) Решили устроить - сказуемое 3) Было решено - сказуемое
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