Скажите пж морфемный анализ слова шёл

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Скажите пж морфемный анализ слова шёл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел корень, нулевое окончание, основа шел
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