Анкета(репортаж) про спорт(Анкета 10-15 вопросов,не меньше) Дам 10 баллов

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Анкета(репортаж) про спорт(Анкета 10-15 вопросов,не меньше) Дам 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему вы выбрали этот вид спорта? Сколько вам было лет когда вы начали заниматься этим споротом? У вас есть награды? В вашей семье одобряют этот выбор? Соблюдаете ли вы какую-либо диету? Планируете прославиться? Есть другие увлечения по мимо этого? Как вы относитесь к другим видам спорта? Хотели бы уйти?( Что вас держит?)
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