Анкета(репортаж) про спорт(Анкета 10-15 вопросов,не меньше) Дам 10 баллов
Другие предметы
Анкета(репортаж) про спорт(Анкета 10-15 вопросов,не меньше) Дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему вы выбрали этот вид спорта? Сколько вам было лет когда вы начали заниматься этим споротом? У вас есть награды? В вашей семье одобряют этот выбор? Соблюдаете ли вы какую-либо диету? Планируете прославиться? Есть другие увлечения по мимо этого? Как вы относитесь к другим видам спорта? Хотели бы уйти?( Что вас держит?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Какое слово употребляется не так как остальные сиятельство величество Высочеств?? госполство превосходительство
Английский язык
Translate from Russian into English -Он ходит на курсы в будни -Мы принимаем душ в семь утра -Они просыпаются с мыслью об английском каждое у...