Прочитай речення ,спиши. Визнач число видилених именникив. Вересень,немов учитель,двери школи видчинив.Листя пожовтиле з дерева летить.Дай,бабусю,поцилую сивину твого волосся.Вусате колосся росинок напилося. Помогите пожалуйста...
Українська мова
Прочитай речення ,спиши. Визнач число видилених именникив. Вересень,немов учитель,двери школи видчинив.Листя пожовтиле з дерева летить.Дай,бабусю,поцилую сивину твого волосся.Вусате колосся росинок напилося. Помогите пожалуйста сделать....
Ответ(ы) на вопрос:
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Двері - множина, листя - однина, , волосся - однина , колосся - однина
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