Каковы особенности строения и жизнедеятельности двустворчатых и брюхоногих моллюсков?

Гость: Гость:

Имеют мускулистую ногу. Питаются с помощью фильтрации и растениями воды имеют мантийную полость( у двухстворчатых) Брюхоногие преследуют свою добычу,крупные частицы пищи не могут попасть в желудок в связи с тем что пищевод этох моллюсков проходит через мозг( развитые нервные головные узлы)