Каковы особенности строения и жизнедеятельности двустворчатых и брюхоногих моллюсков?

Биология
Каковы особенности строения и жизнедеятельности двустворчатых и брюхоногих моллюсков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеют мускулистую ногу. Питаются с помощью фильтрации и растениями воды имеют мантийную полость( у двухстворчатых) Брюхоногие преследуют свою добычу,крупные частицы пищи не могут попасть в желудок в связи с тем что пищевод этох моллюсков проходит через мозг( развитые нервные головные узлы)
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