Почему люди с 4 группой крови являются универсальными реципиентами?

Биология
Почему люди с 4 группой крови являются универсальными реципиентами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что если человек с 4гр.крови нуждается в переливании,то этому человеку можно перелить любую группу крови,потому что в 4гр.крови нет аглютининов,поэтому эритроциты не скелятся и человек не умрет от переливания разных групп кровей.как-то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Написать примеры, в которых число 8 было бы уменьшаемым, вычитаемым, разностью, суммой и слагаемым
Ответить
Информатика
Расставьте в порядке убывания числа, записанные в двоичной системе счисления. 1) 1001011111² 2) 10000000000² 3) 1111111110² 4) 1111110010² ...
Ответить
Русский язык
Составить предложения по :кто? что делает?. кто? что делала? кто? что сделали?
Ответить
Физика
Дано: a=30см в=10см с=4см m=660грамм Знайти густину.
Ответить
Русский язык
Ум и разум это синонимы . из огоня да в полымя это синонимы?
Ответить