Почему люди с 4 группой крови являются универсальными реципиентами?
Биология
Почему люди с 4 группой крови являются универсальными реципиентами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что если человек с 4гр.крови нуждается в переливании,то этому человеку можно перелить любую группу крови,потому что в 4гр.крови нет аглютининов,поэтому эритроциты не скелятся и человек не умрет от переливания разных групп кровей.как-то так
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