Почему люди с 4 группой крови являются универсальными реципиентами?

Гость: Гость:

Потому что если человек с 4гр.крови нуждается в переливании,то этому человеку можно перелить любую группу крови,потому что в 4гр.крови нет аглютининов,поэтому эритроциты не скелятся и человек не умрет от переливания разных групп кровей.как-то так