Расставьте в порядке убывания числа, записанные в двоичной системе счисления. 1) 1001011111² 2) 10000000000² 3) 1111111110² 4) 1111110010² 5) 111110101²

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Самый простой вариант решения это перевести в 10 с/с, а это значит, что 1 значение числа - 1024; 2 значение числа 1022; 3 значение числа - 1010; 4 значение числа - 607; 5 значение числа - 245. И расположатся они в следующем порядке 2 3 4 1 5