Написать примеры, в которых число 8 было бы уменьшаемым, вычитаемым, разностью, суммой и слагаемым

Математика
Написать примеры, в которых число 8 было бы уменьшаемым, вычитаемым, разностью, суммой и слагаемым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак,приветик. уменьшаемое:8-3=5. Вычитаемое:10-8=2 Разность : 9-1= 8 Сумма: 2+6=8 Слагаемое :8+10=18
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