Написать примеры, в которых число 8 было бы уменьшаемым, вычитаемым, разностью, суммой и слагаемым

Математика

Написать примеры, в которых число 8 было бы уменьшаемым, вычитаемым, разностью, суммой и слагаемым

Автор: Гость