В каком ряду слова расположены в алфавитном порядке 1) арбуз, кровать,дорога2) дива??,жираф,корова

Русский язык
В каком ряду слова расположены в алфавитном порядке 1) арбуз, кровать,дорога2) дива??,жираф,корова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2  в алфавитном порядке абвгДееЖзииК
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