Скажитте пожалуйста ка пишется цифрами 1)восемь в четвёртой степени, 2)два в пятой ??тепени. помогите плиз! очень срочно!

Математика

Скажитте пожалуйста ка пишется цифрами 1)восемь в четвёртой степени, 2)два в пятой ??тепени. помогите плиз! очень срочно!

Автор: Гость