Скажитте пожалуйста ка пишется цифрами 1)восемь в четвёртой степени, 2)два в пятой ??тепени. помогите плиз! очень срочно!
Математика
Скажитте пожалуйста ка пишется цифрами 1)восемь в четвёртой степени, 2)два в пятой ??тепени. помогите плиз! очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 і зверху маленька четворка
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