Сказка на тему приставка при пре

Гость: Гость:

Однажды в стране Приставканляндия поселились две приставки: ПРЕ- и ПРИ-. Были она почти что одинаковыми по виду, но разными по характеру. ПРИ- была очень дружелюбной. Она вообще со всеми дружила, поддерживала приятельские отношения, ко всем привязывалась, любила находиться в коллективе, при друзьях. А приставка ПРЕ- была всегда одна и гордилась собой. Она считала, что она самая-самая. Самая преинтересная, преразумная, прелестная. Она над своей сестрой, приставкой ПРИ-, всё время над ней посмеивалась: «Ты, видимо, хочешь быть такой же, как все, похожей на всех. Вот ты со всеми и дружишь! » Приставка ПРИ- ей отвечала: «Лучше уж быть со всеми, чем думать только о себе и только собой одной гордиться. И вообще, если ты не изменишься и не начнёшь видеть кого-нибудь, кроме себя, я с тобой больше дружить не буду! » «Ну и проваливай! Подумаешь, испугалась! » - крикнула ей приставка ПРЕ- и захлопнула двери своего дома. С тех пор приставки ПРЕ- и ПРИ- живут по отдельности и друг с другом не разговаривают. Кирилл Шевцов, 6 А класс Жили-были две приставки: ПРЕ- и ПРИ-. Пристава ПРИ- была очень важной и нужной приставкой. Она использовалась в очень многих словах. Гораздо чаще, чем приставка ПРЕ-. И в конце концов ПРИ- стала задираться. Она возгордилась. Дело дошло до того, что ПРИ- стала обижать другие приставки. Среди этих приставок была и ПРЕ-. Однажды мальчик по имени Вася писал творческое задание по русскому языку. Писал он вот такое предложение: «Щенок был пр_забавный» . Четвероклассник не знал, как пишется слово пр_забавный. Поэтому он написал это слово так: прИзабавный. Вася сделал уроки и со спокойной совестью лёг спать. И этой же ночью приставка ПРЕ- навестила ПРИ- «Привет, ПРИ-!» – дружелюбно начала ПРЕ-. Зазнавшаяся, надутая ПРИ- почти ничего ей не ответила. Она только буркнула в ответ: «Ну и проваливай! Подумаешь, испугалась! » - крикнула ей приставка ПРЕ- и захлопнула двери своего дома. С тех пор приставки ПРЕ- и ПРИ- живут по отдельности и друг с другом не разговаривают. Кирилл Шевцов, 6 А класс Жили-были две приставки: ПРЕ- и ПРИ-. Пристава ПРИ- была очень важной и нужной приставкой. Она использовалась в очень многих словах. Гораздо чаще, чем приставка ПРЕ-. И в конце концов ПРИ- стала задираться. Она возгордилась. Дело дошло до того, что ПРИ- стала обижать другие приставки. Среди этих приставок была и ПРЕ-. Однажды мальчик по имени Вася писал творческое задание по русскому языку. Писал он вот такое предложение: «Щенок был пр_забавный» . Четвероклассник не знал, как пишется слово пр_забавный. Поэтому он написал это слово так: прИзабавный. Вася сделал уроки и со спокойной совестью лёг спать. И этой же ночью приставка ПРЕ- навестила ПРИ- «Привет, ПРИ-!» – дружелюбно начала ПРЕ-. Зазнавшаяся, надутая ПРИ- почти ничего ей не ответила. Она только буркнула в ответ: - Неправда! Я здесь стою по праву! ПРИ- и ПРЕ- проспорили всю ночь. Утром Вася, как обычно, пошёл в школу. Он спросил учительницу, что ему на самом деле нужно писать в слове пр_забавный, ПРЕ- или всё-таки ПРИ-? «ПРЕ! » – ответила ему учительница. «А почему?! » – удивился Вася. «Потому что ПРЕ- обозначает «очень забавный. Ты будешь проходить эту приставку в 6-м классе» – ответила учительница.