Надо составить предложения, с каждым словом

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Юный корреспондент попытался оценить политическую обстановку в стране. За два месяца перед собранием специальный корреспондент ООН опубликовал доклад, обвинявший Узбекистан в «повсеместном и систематическом» применении пыток.Собственный корреспондент вне редакции собирал и обрабатывал информацию о случившемся происшествии.