Сочинение рассуждение каким должен быть живой народный язык
Русский язык
Сочинение рассуждение каким должен быть живой народный язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живой народный язык не сомненно очень важен, без него нам было бы сложнее общаться. Человек не сразу научился читать, писать и считать, но зато он смог быстрее научиться говорить. После того как человек изобрел язык, он смог общаться с союзниками (друзья, племя, семья). Вскоре он научился читать, писать и т.д. Когда же люди открыли другие страны и материки в наш язык вторглись иностранные слова, к тому же половину слов заменили новыми и половина всех исконно русских слов просто исчезла. Вывод: язык-великое изобретение человечества. Его надо хранить и оберегать, не забывать и не забивать иностранными или он и вовсе пропадет.
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