Помогите с тестами химия 8 класс. 1.Укажите нуклид, который имеет одинаковое число протонов и нейтронов 1.32s 2.33s 3.34s 4.36s 2.Укажите элемент 3 периода, во внешнем электронном шаре которого имеется 5 электронов а) алюмини...

Химия

Помогите с тестами химия 8 класс. 1.Укажите нуклид, который имеет одинаковое число протонов и нейтронов 1.32s 2.33s 3.34s 4.36s 2.Укажите элемент 3 периода, во внешнем электронном шаре которого имеется 5 электронов а) алюминий б) нитроген в) фосфор г) хлор 3. Укажите элемент 3 периода, во внешном электронном шаре которого имеется 7 электронов а) сульфур б) фосфор в) силиций г) хлор 4. Укажите по следовательно сть возростания радиуса атома этих элементов а) бром б) йод в) хлор г) флуор 5. Укажите элемент для которого максимальное значение валентности не подходит к номеру группы а) бром б) гелий в) фосфор г) калий 6.Укажите место элемента в периодической системе за его электронной формулой ...3s2 3p1 а) главная подгруппа 2 группы 2 периода б) главная подгруппа 7 группы 2 периода в) побочная подгруппа 4 группы 3 периода г) главная подгруппа 3 группы 3 группы 3 периода 7.Укажите количество р-электронов в атоме сульфура а) 5 б) 6 в) 8 г) 10 8. укажите элемент который имеет максимальное значение валентности 4 а) хлор б) селен в) силиций г) гелий

Автор: Гость