Объединить звуки в группы Укажите способ группировки у, л, м,т,ф,с,з.
Русский язык
Объединить звуки в группы Укажите способ группировки у, л, м,т,ф,с,з.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л, м-непарные звонкие согласные т, ф, с, з-парные звонкие и глухие согласные у-гласная. Наверное так).Удачи
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