Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.Напишите внешность,поведение,характе??,цветовую гамму царевны и царицы.СРОЧНО!

Литература

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.Напишите внешность,поведение,характе??,цветовую гамму царевны и царицы.СРОЧНО!

Автор: Гость