Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.Напишите внешность,поведение,характе??,цветовую гамму царевны и царицы.СРОЧНО!
Литература
Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.Напишите внешность,поведение,характе??,цветовую гамму царевны и царицы.СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна:злая неблогадарная но красивая богатыри:храбрые добрые скромные и сильные
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