Можно ли найти общие черты у Петра (Слепой Музыкант ) и Моцарта (Моцарт и Сальери ) ? Помогите, пожалуйста. Заранее, спасибо!

Литература
Можно ли найти общие черты у Петра (Слепой Музыкант ) и Моцарта (Моцарт и Сальери ) ? Помогите, пожалуйста. Заранее, спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, да. Они были целеустремлённые. Стремились познать мир. Ну, вроде, как-то так.
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