Можно ли найти общие черты у Петра (Слепой Музыкант ) и Моцарта (Моцарт и Сальери ) ? Помогите, пожалуйста. Заранее, спасибо!
Литература
Можно ли найти общие черты у Петра (Слепой Музыкант ) и Моцарта (Моцарт и Сальери ) ? Помогите, пожалуйста. Заранее, спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, да. Они были целеустремлённые. Стремились познать мир. Ну, вроде, как-то так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Математика
Купили 36 цветн. карандашей.Из них 12каранд. были в большой коробке,а остальные в маленьких коробках,по 6 шт в каждой.Сколько было маленьких коробо...
Английский язык