Можно ли найти общие черты у Петра (Слепой Музыкант ) и Моцарта (Моцарт и Сальери ) ? Помогите, пожалуйста. Заранее, спасибо!

Литература

Можно ли найти общие черты у Петра (Слепой Музыкант ) и Моцарта (Моцарт и Сальери ) ? Помогите, пожалуйста. Заранее, спасибо!

Автор: Гость