Почему пот усиливается при жаркой погоде и во время повышенной физической нагруз??и

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Выделение пота у взрослого человека или ребенка – это нормальный и физиологически правильный процесс. Тем более, если речь идет о повышенном потоотделении во время занятий спортом, сильном физическом напряжении или длительных нагрузках. Запах изо рта - следствие паразитов! Они выйдут, если выпить ложку... читать далее >> Повышенная потливость Выделяемый кожей человека пот отвечает за терморегуляцию организма, как у взрослого, так и у ребенка. Во время физической нагрузки, организм человека начинает нагреваться изнутри и чтобы привести тепловой баланс в норму, организм выделяет пот, который, испаряясь, охлаждает наше тело. Поэтому во время занятий спортом и при интенсивном напряжении мышц, повышенное потоотделение у человека на лице и других частях тела весьма полезно. Но у некоторых людей потливость необоснованно завышена даже при незначительных физических нагрузках. После пары приседаний вы буквально обливаетесь потом? Кожа сильно потеет после подъема по лестнице? Повышенное потоотделение проявляется уже после 100 метров ходьбы? В этих и других случаях, когда у вас появляется сильная потливость при физических малых нагрузках, стоит заострить на этом внимание и выяснить причину такого поведения вашего организма. Давайте разберемся, почему так может происходить. Источник: http://progidroz.ru/vidy-gidroza/gipergidroz/silno-poteju-pri-fizicheskoj-nagruzke.html#ixzz4P9X4zV3E